الجيش الروسي ينفي قصف مستشفى في إدلب السورية

المصدر: ا ف ب

نفى الجيش الروسي، الخميس، تنفيذ ضربات ليلية على مستشفى وفرن في محافظة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا، والخاضعة بمعظمها لسيطرة فصائل معارضة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن ”الطيران الروسي لم ينفذ أي مهمّة قتالية في هذه المنطقة من سوريا“، منددا بما سماه ”استفزاز إعلامي“.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق، بمقتل عشرة مدنيين في غارات جوية نفّذتها روسيا، حليفة النظام السوري، قرب فرن ومستشفى.

وأعلن الجيش السوري، الأربعاء، سيطرته بالكامل على مدينة معرة النعمان التي كانت خاضعة لجماعات مسلحة في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.