السودان.. انقسام سياسي حول ”مليونية إكمال هياكل السلطة الانتقالية“

لقيت دعوة تجمع المهنيين في السودان، بشأن موكب ”مليونية إكمال هياكل السلطة الانتقالية“، يوم الخميس، حالة من الرفض للمرة الأولى من قبل أوساط الأحزاب السياسية وقوى الثورة والناشطين في البلاد.

وجاءت دعوة تجمع المهنيين – أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير- لثلاثة مطالب هي تعيين ولاة مدنيين بدلا عن العسكريين الذين عينهم المجلس العسكري الانتقالي ”المحلول“ عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في نيسان/أبريل الماضي، إلى جانب تشكيل المجلس التشريعي، وتشكيل المفوضيات الخاصة بالسلطة الانتقالية.

وأعلن حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، رفضه للخروج في المليونية، وناشد تجمع المهنيين بالعدول عن قرار المواكب المليونية الاحتجاجية، المطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وقال حزب الامة -وهو أكبر الاحزاب السودانية- إن مناشدته تأتي لتفويت الفرصة على المتربصين بالثورة، داعيا تجمع المهنييـن للاستمرار في القيام بواجبه في حراسة الثورة.

من جانبها اعتبرت لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير في بيان أن ”مسألة تعيين الولاة المدنيين بواسطة مجلس الوزراء وإجراء تغيير حقيقي بالولايات المختلفة وبالحكم المحلي هو من صميم أهداف الثورة وأساس تفكيك التمكين“.

وقالت إنه ”من المعيب أن يستمر الوضع كما هو دون تغيير يطيح بعناصر النظام البائد في الولايات، وتركها في المواقع دون وجه حق لتكون خنجرا مسموما موجها للثورة والثوار، حقدا وتصفية للحسابات، وكيدا مستمرا للحكومة الانتقالية ولخدمة أهداف الثورة المضادة“.

وفيما يقول تجمع المهنيين، إن بعض فروض الثورة غائبة تنتظر الأداء؛ تعلن لجان مقاومة بالعاصمة الخرطوم، رفضها الخروج في موكب ”مليونية استكمال هياكل السلطة الانتقالية“ الخميس، وتؤكد بالقول: ”لن نخرج ضد أنفسنا“.

خلافات داخلية

ويرى الصحفي والمحلل السياسي، مصطفى سري، أن هنالك أزمة في تركيبة قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، أعمق من تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي.

وتابع في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”فيما يخص القوى السياسية داخل التحالف، فإن بينها تباينات ومشاكسات خصوصا قوى الإجماع ونداء السودان وبين مكونات نداء السودان؛ ما دفع زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي التخلي عن رئاسة قوى (نداء السودان) والتوجه نحو بناء تحالفات جديدة هي في طور التشكل، إلى جانب أنه يستعد لانتخابات مبكرة تنهي الفترة الانتقالية كما فعل ذلك مع حكومة سر الختم الخليفة بعد أكتوبر 1964“.

وذكر سري أن ”الخلافات داخل تجمع المهنيين على أشدها، ولكن جميعهم متفقون على إبعاد قوى الكفاح المسلح (الجبهة الثورية) وكانوا يعولون على الحركة الشعبية قيادة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، ولكن تراجع ذلك“.

واعتبر بأن ”مسالة تشكيل مجلس تشريعي وتعيين الولاة هو تصدير الخلافات من داخل أروقة التحالف العريض إلى الشارع، لان هذه القوى ذاتها إذا طلبوا منها تسمية مرشحيها ستماطل“.

وأشار إلى أن ”قوى الحرية والتغيير توضح أن أولوياتها مرتبكة وكل طرف لديه أولوية خاصة به، فتصدير خلافتهم إلى الشارع بالمليونيات لن يحل أزمتهم الداخلية وحالة الاستقطاب“.

وشدد سري على أن ”إنجاح الفترة الانتقالية مسؤولية هذا التحالف (تحالف قوى الحرية والتغيير) فقط، وعليهم أن يتعاملوا بجدية مع هذه التحديات“.