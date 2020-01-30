تباين سياسي بشأن ضم ”المثلث“ المحتل للدولة الفلسطينية المزعومة في ”صفقة القرن“

أثار التوجه الأمريكي الإسرائيلي الذي برز في خطة السلام المزعومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، بضم منطقة ”المثلث“ في الداخل المحتل إلى الدولة الفلسطينية المقبلة جدلا سياسيا واسعا في إسرائيل، وبين الفلسطينيين.

وحسب قناة ”مكان“ العبرية تعرض ”صفقة القرن“ ضم المثلث لدولة فلسطينية، والتي تضم بلدات (كفر قرع وعرعرة وباقة الغربية وأم الفحم، وقلنسوة، والطيبة وكفر قاسم والطيرة، وكفر برا).

وحسب القناة العبرية فقد جاء في نص ”صفقة القرن“ أنّ ”مجتمعات المثلث، المكونة من كفر قرع وعرعرة وباقة الغربية وأم الفحم، وقلنسوة، والطيبة وكفر قاسم والطيرة، وكفر برا، وجلجوليّة، تعرّف نفسها إلى حدّ كبير على أنها فلسطينيّة. وكانت مخصّصة لتقع تحت السيطرة الأردنيّة خلال مفاوضات خط وقف إطلاق النار عام 1949، إلا أن إسرائيل استعادتها لاعتبارات أمنيّة، خفّت وطأتها منذ ذلك الحين“.

واجتمعت سكرتارية لجنة المتابعة العليا في الناصرة بناء على طلب رئيسها محمد بركة لمناقشة خطة السلام الأمريكية ولاسيما البند القاضي بنقل مدن وقرى عربية في المثلث إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية.

ورأى خبراء فلسطينيون أن تلك الخطوة إن حدثت واقعيا فستكون سعيا من الإدارة الأمريكية لإعادة ترسيم الحدود في فلسطين التاريخية ودعم إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية بما في ذلك المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت إلى السيادة الإسرائيلية.

وتسود حالة من الغضب بين سكان وفعاليات منطقة ”المثلث“ العربي في الداخلي الفلسطيني المحتل من إسرائيل، مطالبين بضرورة حشد الجماهير لتصدي للخطة التي يأتي نشرها في هذا التوقيت كمحاولة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتوفير طوق نجاة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ملفات تهم فساد وخيانة الأمانة، ومحاولة من الإدارة الأمريكية تعزيز فرص فوزه بالانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال رئيس بلدية أم الفحم، الدكتور سمير صبحي، إن ”كل فلسطيني يرفض هذه الصفقة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، إذ إن مقترحات تبادل الأراضي والسكان تندرج ضمن هذه المخططات التي نرفضها كوننا أصحاب الأرض الأصليين“.

وأوضح صبحي في تصريح نقله موقع ”عرب 48″، أن ”المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، يرفض هذه المراوغة الإسرائيلية التي تنظر إليه وتعتبرهم مواطنين مع وقف التنفيذ“، داعيا إلى ”رص الصفوف وتوحيد الجهود لخوض نضال مشترك حتى إفشال المخطط ومواصلة النضال لينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه التاريخية التي تنص عليها القوانين والمواثيق الدولية“.

بدوره أكد أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للأرض والمسكن في ”وادي عارة“ أن ورقة الضم ”قديمة جديدة“ يتم التلويح بها كلما اشتدت الظروف على قادة الأحزاب اليهودية وتعمقت الأزمات في إسرائيل، معتبرا أن ما يتم في هذه المرحلة المفصلية من إشهار هذا السلاح العدواني بوجه الشعب الفلسطيني تحت مظلة إعادة ترسيم الحدود وصراع الديموغرافيا، يأتي للتخلص من أكبر عدد من العرب.

وينسجم طرح نتنياهو – ترامب لضم المثلث لسيادة السلطة الفلسطينية، مع طرح مشروع رئيس ”يسرائيل بيتنو“، أفيغدور ليبرمان، الذي دعا في السنوات الأخيرة إلى ضم أجزاء من المثلث إلى السلطة الفلسطينية، في إطار تبادل أراض، وذلك بهدف تقليل عدد العرب في الداخل الفلسطيني، وزيادة نسبة اليهود السكانية.

من جهته، قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان إن الجميع أعربوا عن استغرابهم حين طرح عام 2004 فكرة تبادل الأراضي والسكان والآن أصبحت هذه الفكرة جزءا من خطة السلام، وألمح إلى أنه سيطالب بإدراج هذه الفكرة ضمن المفاوضات الائتلافية بعد الانتخابات.