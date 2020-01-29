الطيران الإسرائيلي يستهدف عدة مواقع في قطاع غزة

شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عدة غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ تجاه مستوطنة محاذية للقطاع.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي من نوع F16، قصف بصاروخين على الأقل موقعا عسكريا يتبع للفصائل الفلسطينية، في مدينة ”دير البلح“ وسط قطاع غزة، مؤكدة وقوع ”خسائر مادية كبيرة“ في المكان.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي وطائرات الاستطلاع ما زالت تحلق بشكل مكثف في أنحاء متفرقة من أجواء قطاع غزة، في ظل توعد الاحتلال بمزيد من القصف ردا على إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، إن صاروخًا انطلق من قطاع غزة سقط في منقطة مفتوحة في منطقة غلاف القطاع، فيما دوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن صاروخًا واحدًا أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة في الغلاف.