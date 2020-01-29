حماس: نرحب بموقف عباس من ”صفقة القرن“

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إنها ترحب بموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس من ما يسمى بـ“صفقة القرن“، داعية إياه إلى ترجمة ذلك لبرنامج عمل وطني مشترك لمواجهة الصفقة وإسقاطها.

وطالبت الحركة، في بيان لها، بـ“عقد لقاء وطني قيادي تنبثق عنه رؤية واضحة وخطوات عملية نحو مواجهة صلبة وقوية لصفقة العار المشؤومة“، حسب تعبيرها.

وطالبت ”حماس“ الدول العربية والإسلامية بإعلان ”الرفض الواضح والصريح لهذه الصفقة، التي تستهدف الحق الفلسطيني في أرضنا ومقدساتنا“.

واعتبرت أن ”الإعلان عن صفقة العار ما هو إلا محطة أمريكية جديدة من محطات التآمر للنيل من القضية الفلسطينية وتصفيتها، والتنفيذ العملي لمحاولات الاحتلال شطب الوجود الفلسطيني وترحيله عن أرضه“.

وأضافت: ”إننا نعتبر الولايات المتحدة شريكًا كاملًا للاحتلال في كل جرائمه السابقة واللاحقة“.

وجددت تأكيدها على ”رفض الصفقة وتسخير كافة الإمكانيات والمقدرات لإنجاح الخطوات العملية لصدها وإسقاطها“.

وشددت ”حماس“ على ضرورة ”التنصل الفوري من كل المشاريع السياسية التي رعتها الولايات المتحدة سابقًا، وعلى رأسها اتفاق أوسلو (الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993)، ووقف كل أشكال التعاون والتنسيق مع العدو الصهيوني الغادر“.

ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة.

وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية ”متصلة“ في صورة ”أرخبيل“ تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.