سوريا تعلن موقفها من ”صفقة القرن“‎

أعلنت دمشق الأربعاء، موقفها الرافض لما يسمى بـ ”صفقة القرن“، معتبرة أنها تمثل وصفة للاستسلام لإسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية، قوله إن بلاده ”تعرب عن إدانتها لما تسمى صفقة القرن، التي تندرج في إطار المحاولات المستمرة للإدارات الأمريكية المتعاقبة وإسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية“.

وأضاف المصدر الرسمي السوري، أن ”الخطة الأمريكية الأخيرة أوضحت مجددا التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل في عدائه المستحكم للأمة العربية وقضاياها“.

ورأى المصدر، أن ”السياسة الأمريكية في المنطقة تهدف أولا وأخيرا إلى خدمة إسرائيل على حساب الحقوق العربية“، مشيرا إلى أن ”من شكل على الدوام الداعم الرئيس لإسرائيل غير مؤهل للاضطلاع بدور صانع السلام، في إشارة إلى واشنطن“.

وطالبت دمشق المجتمع الدولي بإدانة ما وصفته بالازدراء الأمريكي للشرعية الدولية، والعمل على ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.