إسرائيل تمنع ترشح النائبة العربية هبة يزبك لانتخابات الكنيست

منعت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، هبة يزبك النائبة العربية عن ”التجمع الوطني الديمقراطي“ في ”القائمة المشتركة“، من الترشح لانتخابات الكنيست الـمقبلة، في جلسة شهدت أجواء متوترة وعبارات عنصرية من بعض أعضاء اليمين، إذ نعت أحدهم النواب العرب بأنهم ”مخربون“ ما أثار الغضب والاشمئزاز وسجالات صاخبة.

وجاء قرار الشطب والمنع من الترشح بعد تصويت 27 عضوا فيما عارض القرار 7 أعضاء فقط، في الجلسة التي شهدت أجواء صاخبة متوترة أطلق خلالها نواب اليمين الإسرائيلي عبارات عنصرية ضد النواب العرب واصفين إياهم بـ ”المخربين“.

وقالت هبة يزبك بعد قرار لجنة الانتخابات المركزية، وهي لجنة سياسية أعضاؤها هم مندوبو الأحزاب في الكنيست، إن ”قرار شطب ترشحي هو انتقام سياسي يندرج ضمن أجواء العنصرية والتحريض الفاشي التي تستثمرها حكومة اليمين من أجل كسب الأصوات، والتي تنظر إلى المجتمع العربي بصورة عدائية“.

وأكدت أن ”هذا القرار يستهدف المواطنين العرب وممثليهم ومحاولة سلبهم الحق في العمل السياسي والتعبير عن الرأي، في مختلف القضايا السياسية والقومية. لن نرضخ لهذه الممارسات العنصرية وسنتصدى لها بتعزيز الوحدة ومواصلة العمل ضمن القائمة المشتركة لمعالجة قضايانا القومية واليومية في مختلف الميادين“.

وختمت يزبك بالقول: إن ”أحزاب اليمين العنصري والقوى الفاشية تسعى لتقويض شرعية المواطنين العرب وتأثيرهم السياسي. والجواب على هذا القرار العنصري هو المزيد من دعم القائمة المشتركة“.