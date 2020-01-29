عباس: سنبدأ على الفور بتغيير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه سيتم البدء على الفور باتخاذ كل الإجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية، تنفيذا لقرارات المجلسين المركزي والوطني.

وأكد أن أن ”القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع وللمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيُذهبها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة“.

وأضاف عباس أن مخططات تصفية القضية الفلسطينية إلى فشل وزوال، ولن تخلق حقا ولن تنشئ التزاما، وسنعيد هذه الصفعة صفعات في المستقبل، واستراتيجيتنا ترتكز على استمرار كفاحنا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال الدولة وعاصمتها القدس الشرقية“.

وشدد على التمسك بالثوابت الوطنية التي صدرت عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، وعدم التنازل عن واحد منها.

وتابع الرئيس عباس: ”نقول للعالم إننا لسنا شعبا إرهابيا، ولم نكن يوما كذلك، مؤكدا التزام دولة فلسطين بمحاربة الإرهاب، لكن على العالم أن يفهم أن شعبنا يستحق الحياة“.

وقال: ”أعلنا عن انتخابات تشريعية ورئاسية، وما زلنا متمسكين بإجرائها في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ويجب على المواطن المقدسي أن ينتخب في قلب القدس وليس خارجها“.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط المسماة ”صفقة القرن“ بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي الخطة التي يرفضها الفلسطينيون تماما.