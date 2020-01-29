أردوغان يهاجم روسيا.. ويهدد: ”سنفعل اللازم“ في سوريا

نقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية، اليوم الأربعاء، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن روسيا لا تلتزم باتفاقات سوتشي أو آستانة المتعلقة بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

ونقل التلفزيون عن أردوغان -أيضا- أن تركيا أبلغت روسيا بأن صبرها ينفد إزاء استمرار القصف، مضيفا أنها ”ستفعل اللازم“.

وتشهد محافظة إدلب السورية منذ تسعة أشهر تصعيدا عسكريا متقطعا لقوات النظام وحليفتها روسيا يتمثل في هجمات ميدانية وقصف عنيف يتمحور بشكل أساس حول الطريق الدولي الذي يصل حلب بالعاصمة دمشق.

وأعلنت روسيا في التاسع من كانون الثاني/ ديسمبر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أكدته تركيا لاحقا، إلا أنه لم يستمر سوى لبضعة أيام فقط.

وأعلن الجيش السوري في وقت سابق، استعادة مدينة معرة النعمان الإستراتيجية في شمال غرب البلاد، التي كانت تسيطر عليها فصائل مقاتلة وجهادية مدعومة من أنقرة.