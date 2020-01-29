كوربين: صفقة ترامب تهديد للسلام

أعرب جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، الثلاثاء، عن رفضه لـ“صفقة القرن“ المزعومة التي أعلن عنها، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، معتبرًا إياها ”تهديدًا للسلام“.

جاء ذلك في بيان نشره المعارض البريطاني، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تعليقًأ على قيام الرئيس، ترامب الثلاثاء، بالإعلان عن الصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

ودعا كوربين في بيانه، حكومة بلاده إلى رفض الصفقة التي وصفها بـ“الشيء المخزي“، مؤكدًا انها ”ليست خطة سلام، وإنما هي ضامن لاستمرار السياسة الاستعمارية غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، وتنكر حقوق فلسطين، ومن ثم هي تهديد للسلام“.

زعيم حزب العمال شدد كذلك على ”ضرورة معارضة الحكومة البريطانية لهذا الخزي، وممارسة الضغوط من أجل التوصل لاتفاق سلام حقيقي، وحل قائم على أساس الدولتين“.