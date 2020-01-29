دعوات للإضراب الشامل في غزة رفضًا لصفقة القرن

أعلنت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، إضرابًا شاملًا اليوم الأربعاء، احتجاجًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبنود صفقة القرن، التي يرفضها الفلسطينيون.

وقالت اللجنة في بيان لها، ”ندعو أبناء شعبنا أينما وجدوا في مختلف الساحات إلى مواصلة رص الصفوف وتوحيد الجهود للتصدي للصفقة، وتصعيد الاشتباك المفتوح والانتفاضة في وجه الاحتلال“.

وأضافت: ”قررت لجنة المتابعة الإعلان عن إضراب شامل يشمل كل مرافق الحياة في قطاع غزة ما عدا وزارة الصحة، لتوجيه رسائل واضحة للعدو أن هذه الصفقة المشؤومة لن تمر، وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها“.

وطالبت اللجنة، برفع الأعلام السوداء على أسطح المباني والمؤسسات الرسمية والحكومية، تعبيرًا عن حالة الغضب الشعبي الرافضة للصفقة، والتأكيد على استمرار الفعاليات والأنشطة وحالة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال من أجل إسقاط الصفقة.

وعم الغضب الأراضي الفلسطينية، عقب إعلان ترامب عن بنود خطته للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل والمعروفة باسم ”صفقة القرن“، حيث خرجت مسيرات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تنديدًا بالصفقة الأمريكية.