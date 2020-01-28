حزب الله اللبناني يعلق على صفقة القرن

أعرب حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء، عن إدانته ورفضه الشديد لما وصفها بصفقة ”العار“ التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب‎، وذلك في إشارة إلى ”صفقة القرن“.

وأعلن ترامب مساء اليوم رسميا، بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يقف إلى جانبه، عن الصفقة التي تم تأخيرها كثيرا، والتي ينظر إليها الفلسطينيون على أنها انحياز أمريكي مطلق للاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحزب في أول تعليق له على الصفقة بعد إعلانها: ”الخطة الأمريكية خطوة خطيرة للغاية، وستكون لها انعكاسات بالغة السوء على مستقبل المنطقة وشعوبها“.

وأضاف الحزب في بيان: ”مشروع التوطين المندرج في إطار هذه الصفقة، لهو من أبرز المخاطر الماثلة للعيان، والتي تهدف إلى الإطاحة بحق العودة، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في أرضه وترابه وتصفية القضية الفلسطينية من ذاكرة أبنائها، والعمل على خلق توترات اجتماعية وديموغرافية وفتن… لا تخدم سوى مصالح العدو وأهدافه التوسعية“.