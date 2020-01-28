الأردن: الحل القائم على أساس الدولتين هو المسار الوحيد للسلام في المنطقة

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قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء؛ إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط. وقال الصفدي في بيان صدر بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة السلام التي اقترحتها إدارته، إن ”الأردن يدعم كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السلام العادل…