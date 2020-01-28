قناة الجزيرة أول من بدأ الترويج لصفقة القرن ”المخزية“

بدأت قناة الجزيرة القطرية اليوم الأحد ما يشبه حملة ترويجية لصفقة القرن، فور إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رسميا عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي يرفضها الفلسطينيون، ويعتبرونها ”وصفة مخزية“ لتصفية قضيتهم.

وأعلن ترامب مساء اليوم رسميا، بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يقف إلى جانبه، عن الصفقة التي تم تأخيرها كثيرا، والتي ينظر إليها الفلسطينيون على أنها انحياز أمريكي مطلق للاحتلال الإسرائيلي.

واستضافت القناة القطرية أحد أبرز مهندسي الصفقة، جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، وصهره، حيث عمل على شرح مضامين الخطة والترويج لها من نافذة الجزيرة.

وقال كوشنر في معرض ترويجه للصفقة: ”أخذنا وقتنا لرسم خرائط الحل، والمناطق الفلسطينية ستربط مع بعضها عن طريق الأنفاق والجسور.. الخريطة التي رسمناها تتفق مع القرار الأممي ونحن لا نريد اقتلاع أي يهودي أو فلسطيني في المنطقة.. أي حل على أساس الدولتين يجب أن يرتكز على الخريطة التي رسمناها“.

وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي من خلال شاشة الجزيرة: ”خطة ترامب تمنح الجميع الحرية للصلاة في المسجد الأقصى وتضمن دولة فلسطينية متصلة الأراضي“.

وبهذه الاستضافة تكون القناة القطرية أول وسيلة إعلام عربية، تستضيف أحد القائمين الرئيسيين على الخطة، التي تقابل بمعارضة فلسطينية واسعة، بعد إعلان تفاصيلها بشكل رسمي.