الجيش الإسرائيلي يوقف لبنانيا تسلل عبر الحدود‎

أوقف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا لبنانيا، بعد أن قال إنه تسلل عبر الحدود.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح صحفي: ”في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تم رصد مشتبه به في منطقة قرية عرب العرامشة بالقرب من الحدود مع لبنان“.
وأضاف: ”تم استدعاء قوات من الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل وقوات الأمن، حيث تقوم حاليًّا بالتحقيق مع المشتبه به في المكان“.
وتابع أدرعي: ”على ما يبدو، قام المشتبه به باجتياز الحدود من لبنان إلى إسرائيل“.
ولم يكشف المتحدث العسكري الإسرائيلي عن اسم المواطن اللبناني.