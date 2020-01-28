الجيش الإسرائيلي يوقف لبنانيا تسلل عبر الحدود‎

أوقف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا لبنانيا، بعد أن قال إنه تسلل عبر الحدود.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح صحفي: ”في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تم رصد مشتبه به في منطقة قرية عرب العرامشة بالقرب من الحدود مع لبنان“.

وأضاف: ”تم استدعاء قوات من الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل وقوات الأمن، حيث تقوم حاليًّا بالتحقيق مع المشتبه به في المكان“.

وتابع أدرعي: ”على ما يبدو، قام المشتبه به باجتياز الحدود من لبنان إلى إسرائيل“.

ولم يكشف المتحدث العسكري الإسرائيلي عن اسم المواطن اللبناني.