”حماس“ و“فتح“ تتبادلان الدعوات لاجتماعات ”عاجلة“ قبل إعلان ”صفقة القرن“

المصدر: ا ف ب

دعت القيادة الفلسطينية، حركة ”حماس“، للمشاركة في اجتماع، سيعقد، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، لمناقشة صفقة القرن الأمريكية التي سيعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم.

وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة ”فتح“ إنه تمت دعوة حركة ”حماس“ للمشاركة في الاجتماع إلى جانب بقية الفصائل الفلسطينية، مضيفا أن ”هناك قيادات من حركة حماس في الضفة الغربية، أكدت نيتها المشاركة“.

وعادة، لا تحضر حركة حماس اجتماعات القيادة الفلسطينية بمدينة رام الله، نظرا للخلافات الكبيرة بين الجانبين، إذ تشهد الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام منذ يونيو 2007، عقب سيطرة حركة ”حماس“ على غزة.

وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة ”حماس“، دعا ، أمس الاثنين، لاجتماع فصائلي في القاهرة، إلا أن دعوته لم تلق الاستجابة المطلوبة، إذ قللت حركة ”فتح“ من أهمية ذلك الاجتماع.

ورفضت ”فتح“ على لسان عزام الأحمد دعوة إسماعيل هنية، بعقد اجتماع موسع، يحضره قادة جميع الفصائل في العاصمة المصرية، القاهرة، لبحث سبل التصدي للصفقة الأمريكية.

وقال هنية في بيان دعوته: ”جاهزون للقاء عاجل مع الإخوة في حركة فتح وجميع الفصائل في القاهرة لنرسم طريقنا ونملك زمام أمرنا، ونتوحد في خندق الدفاع عن قدسنا وحرمنا وحرماتنا“.

وأضاف: ولنعلنها مدوية أن الصفقة لن تمر، وستسقط الهجمة الاستعمارية الجديدة، وسينتصر الوطن ويندحر الغزاة“ على حد تعبيره.

بدوره قال فوزي برهوم المتحدث باسم ”حماس“: ”صفقة القرن“ تستدعي الإعلان عن ”النفير العام“، معتبرا أن الخطة الأمريكية، بمثابة ”نكبة جديدة“ بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف: ”صفقة القرن نكبة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، وعدوان أمريكي إسرائيلي مزدوج على فلسطين، مواجهتها وإفشالها وحماية مصالح شعبنا واجب علينا جميعا، ومسؤولية الكل الفلسطيني“.

وطالب برهوم السلطة الفلسطينية ”إعلان الإنهاء الفوري للتنسيق الأمني مع العدو، وإطلاق العنان لقوى الأمن والشباب والمقاومة لحماية البلاد والعباد، والدفاع عن الأرض والمقدسات“، داعيا إلى ”رفع العقوبات عن قطاع غزة“.

وناشد بـ“تحشيد الأمة للوقوف العاجل إلى جانب شعبنا ودعمه، وتعزيز صموده، وتشكيل حالة إسناد له، وتجريم التطبيع مع العدو، والعمل على عزله“.

من جهتها، طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، اجتماعا طارئا لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة ”صفقة القرن“ الأمريكية المزعومة.

وقال أحمد الديك، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، لوكالة الأناضول، إن الخارجية بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طلبت اجتماعا طارئا للمجلس، السبت المقبل.

وأشار إلى أن فلسطين تريد من الدول العربية، موقفا واضحا تجاه خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.