ماذا قال حسن نصرالله لابنة قاسم سليماني في لقاء خاص؟ (فيديو)‎

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية، مساء الإثنين، الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وهو يجتمع في لقاء خاص مع زينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة في العاصمة العراقية بغداد مطلع يناير الجاري.

وقال نصر الله وهو يخاطب زينب سليماني، إن ”الله سبحانه وتعالى شرفهم (سليماني والمهندس) بالجهاد والشهادة“، فيما ظهرت زينب خلال اللقاء مبتسمة تارة، وحزينة تارة أخرى.

دیدار فرزند سردار شهید سلیمانی با عمویش سید حسن نصرالله pic.twitter.com/YaOqsZwgy2 — ????????????رضا???????????? (@ghaghale) January 27, 2020

وكانت زينب قد ظهرت بعد أيام على مقتل والدها، في مقطع فيديو وهي توجه رسالة إلى حسن نصر الله الذي اجتمع به والدها (سليماني) قبل يوم من اغتياله في بغداد.

وطالبت زينب سليماني من نصر الله الثأر لوالدها، كما وجهت رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة له أن ”قتل والدها لن يمحو ذكراه“.

وقبل أيام ظهرت الابنة الوحيدة لقائد فيلق القدس أثناء حفل تأبيني لوالدها أقامته الهيئات النسائية لـ“حزب الله“ في الضاحية الجنوبية في بيروت. حيث تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لزينب تتحدث فيه اللهجة اللبنانية بطلاقة.