العراق ..تجدد المواجهات العنيفة في بغداد والأمن يستخدم الرصاص الحي (فيديو)

تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الأمن العراقية، وعدد من المتظاهرين في ساحة الخلاني، القريبة على ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقالت مصادر أمنية عراقية اليوم الإثنين لـ“إرم نيوز“، أن ”مواجهة عنيفة اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين، بعد محاولة القوات التقدم نحو ساحة التحرير، بينما استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز مسيل الدموع“.

وبينت المصادر أن ”عملية المواجهات مازالت مستمرة بين كر وفر، وأسفرت عن سقوط عدد من حالات الاختناق، لكن حتى الآن لم تسجل أي حالة وفاة في صفوف المتظاهرين“.

ويستمر المتظاهرون في مدن الجنوب العراقية، منذ أيام، بقطع الطرق والجسور الرئيسية، في خطوة تصعيدية للاحتجاجات الشعبية، بسبب عدم تنفيذ مطالبهم من قبل الطبقة السياسية الحاكمة في بغداد، وسط تحذيرات سياسية من خروج الأمور عن السيطرة، بسبب القتل والقمع المستمر، الذي يتعرض له المتظاهرون في عموم البلاد.