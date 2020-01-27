السودان .. التحقيق مع أمين الحركة الإسلامية في قضايا فساد‎‎

حققت النيابة العامة في السودان، اليوم الإثنين، مع الأمين العام للحركة الإسلامية، وزير المالية الأسبق، الزبير أحمد الحسن، حول قضايا فساد وقعت أثناء تقلده منصب وزارة المالية.

وأفادت مصادر موثوقة في النيابة لموقع ”إرم نيوز“، بأن نيابة المال العام حققت مع الحسن بشأن تجاوزات وقضايا فساد تمت عبر لجنة تشكلت في عهد تقلده منصب وزير المالية.

وذكرت أن الحسن وصل النيابة من سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري وسط حراسة مشددة، وأن السلطات أعادته إلى السجن بعد التحقيق معه.

ويرأس الحسن الحركة الإسلامية (الحاضنة السياسية لنظام عمر البشير)، حتى سقوط حكم البشير في ١١ نيسان أبريل الماضي.

ويعد الحسن من القيادات البارزة في نظام الرئيس المخلوع، وشغل عدة مواقع قيادية، بينها منصب وزير المالية في الفترة ٢٠٠٢ وحتى ٢٠٠٨، وشغل منصب وزير الطاقة والتعدين من ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٠، كما شغل نائبا لمحافظ بنك السودان المركزي، ومديرا لبنك أم درمان الوطني.

ويقبع الحسن في سجن كوبر ضمن قيادات نظام الانقاذ بقيادة البشير، على ذمة قضايا فساد وجرائم لا تزال السلطات تحقق بشأنها.

وعزلت قيادة الجيش في 11 نيسان أبريل الماضي البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت في 21 آب أغسطس الماضي مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.