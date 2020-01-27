رئيس الوزراء الفلسطيني: ”صفقة القرن“ خطة لحماية ترامب ونتنياهو من العزل والسجن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم ”صفقة القرن“ لحماية ترامب من العزل وكذلك حماية نتنياهو من السجن وليست خطة للسلام في الشرق الأوسط، بل خطة سلامة الذات لأصحابها.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية ترفض ما يسمى ”صفقة القرن“ معتبرا أنها ”خطة لتصفية القضية الفلسطينية، نرفضها ونطالب المجتمع الدولي أن لا يكون شريكا فيها؛ لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني“.

وأضاف رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة الـ 40 التي عقدت في مدينة رام الله، ”نريد من المجتمع الدولي ألا يكون شريكا في هذه الصفقة، لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف“.

وبين أن ما تسمى ”صفقة القرن“ تعصف بأسس الحل العربي، التي أقرتها القمم المتعاقبة، خاصة مبادرة السلام العربية، وتتعارض مع أسس الحل التي وضعتها أوروبا، وتتعارض مع رؤية دول عدم الانحياز ومؤتمرات القمم الأفريقية، مشيرا إلى أنها أصبحت خطة للتفاوض بين غانتس ونتنياهو، وليست أساسا للحل بين إسرائيل وفلسطين.

وأكد أن ”المطلوب من الأمة العربية اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن تكون درعا لحماية فلسطين من المؤامرة الكبرى وصون حقوق أهلها، دعونا الدول للرد على (صفقة القرن) بالاعتراف بفلسطين ومواجهة تهديدات نتنياهو بالضم، وطالبنا بدعم برامج الشباب والتدريب المهني والزراعة والعلاقات التجارية“.