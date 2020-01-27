لبنان .. محتجون يلقون الحجارة على قوات الأمن قرب البرلمان (فيديو)

ألقى محتجون لبنانيون الحجارة على قوات الأمن التي أغلقت الطريق قرب البرلمان اليوم الاثنين قبيل انعقاد جلسة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة لعام 2020، فيما تواجه البلاد أزمة مالية عميقة.
ورفض بعض المتظاهرين تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي، واتهموا النخبة السياسية بتجاهل مطالبهم التي تشمل تشكيل حكومة مستقلة عن السياسيين ومحاربة الفساد.
ومن المتوقع أن يصوت النواب على الميزانية التي أعدتها أولا حكومة سعد الحريري الذي استقال في أكتوبر تشرين الأول الماضي بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.
وأدخلت لجنة المال والموازنة في البرلمان تعديلات على الموازنة منذ ذلك الحين. وقال رئيس اللجنة إبراهيم كنعان لرويترز يوم الجمعة، إن نسبة العجز المستهدف هي7% بدلا من 0.6% التي كانت مأمولة أصلا مما يعكس الأزمة.
#لبنان .. محتجون يلقون الحجارة على قوات الأمن قرب البرلمانhttps://t.co/iaT6hjuwUJ#إرم_نيوز #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/mtZR5wMpKN
— إرم نيوز (@EremNews) January 27, 2020