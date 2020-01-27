لبنان .. محتجون يلقون الحجارة على قوات الأمن قرب البرلمان (فيديو)

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ألقى محتجون لبنانيون الحجارة على قوات الأمن التي أغلقت الطريق قرب البرلمان اليوم الاثنين قبيل انعقاد جلسة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة لعام 2020، فيما تواجه البلاد أزمة مالية عميقة. ورفض بعض المتظاهرين تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي، واتهموا النخبة السياسية بتجاهل مطالبهم التي تشمل تشكيل حكومة مستقلة عن السياسيين ومحاربة الفساد. ومن المتوقع أن…