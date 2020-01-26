وزير عراقي سابق: الصواريخ التي استهدفت سفارة واشنطن أحرقت مطعمها

قال وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري، إن الصواريخ التي أطلقها مجهولون الأحد، سقطت داخل مجمع السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد، ما أدى لإحراق مطعم السفارة.

وتعرضت السفارة الأمريكية الواقعة ضمن المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، لهجمات صاروخية متكررة، لكن هذه المرة الأولى التي تسقط فيها الصواريخ داخل مجمع السفارة.

وكان مصدر أمني قد أكد بأن مجهولين أطلقوا 5 صواريخ من نوع كاتيوشا تجاه السفارة الأمريكية، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وفي تغريدة، قال زيباري ”تلقى مجمع السفارة الأمريكية في بغداد صواريخ مباشرة من قبل الميليشيات الجامحة“، مبيناً أن ”مطعم السفارة تعرض لأضرار وحرق“.

واعتبر زيباري، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن ”هذه لعبة خطرة جداً من قبل الفصائل غير المنضبطة لتحفيز الموقف المتوتر، ويجب أن تتوقف“.