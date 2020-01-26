الرئاسة الفلسطينية تهدد بحل السلطة ردا على صفقة القرن‎

هددت الرئاسة الفلسطينية، يوم الأحد، بحل السلطة الفلسطينية ردا على نية الإدارة الأمريكية الإعلان عن خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن، والتي ترفضها القيادة الفلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن ”القيادة ستعقد سلسلة اجتماعات على كافة المستويات من فصائل ومنظمات وغيرها، للإعلان عن الرفض القاطع لأي تنازل عن القدس، وأن القيادة ستدرس الخيارات كافة بما فيها مصير السلطة الوطنية، وأي قرار سيخرج سيكون مدعوما عربيا ودوليا“.

وأضاف: ”نحذر من تداعيات خطيرة للغاية ستحل على المنطقة بأسرها في حال تم الإعلان عن تطبيق ما تسمى صفقة القرن، لما فيها من مساس بسيادة دول المنطقة وهويتها“.

من جانبها هددت منظمة التحرير الفلسطينية، بوقف العمل باتفاقية السلام مع إسرائيل والمعروفة باسم ”اتفاق أوسلو“ في أعقاب نية الإدارة الأمريكية إعلان صفقة القرن.

وقال أمين سر المنظمة صائب عريقات، إن ”خطواتنا للرد على إعلان صفقة القرن، تتمثل بإعلان تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وأبرزها إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية التي نصت عليها أوسلو“

وأضاف عريقات، أن ”إعلان الخطة سيخلق واقعا جديدا ويحوّل الاحتلال من احتلال مؤقت إلى دائم“، بحسب ما نقلت إذاعة ”مونت كارلو“.

وترفض القيادة الفلسطينية وفصائل أخرى الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم ”صفقة القرن”، والتي تنوي الإدارة الأمريكية الإعلان عنها الثلاثاء المقبل، والتي كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بعض بنودها.