”حماس“ تدعو الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع عاجل في القاهرة لمواجهة صفقة القرن

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية اليوم الأحد، حركة فتح والفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل من أجل مواجهة القرار الأمريكي بالإعلان عن صفقة القرن، ودعوة قادة الأحزاب الإسرائيلية لواشنطن من أجل ترتيب الإعلان عنها.

وقال هنية في بيان: ”نعلن بوضوح رفض مؤامرة صفقة القرن، وجاهزون للقاء عاجل مع الإخوة في حركة فتح وجميع الفصائل في القاهرة، لنرسم طريقنا ونملك زمام أمرنا، ونتوحد في خندق الدفاع عن القدس“.

وفي السياق نفسه، دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى اعتبار يوم إعلان صفقة القرن، يوم غضب شعبي وجماهيري واسع.

وقالت القوى في بيان لها: ”ندعو أبناء شعبنا وجماهيرنا في القرى والبلدات والمدن لإزالة أي شعارات من الميادين العامة والساحات ومداخل القرى والبلدات، لها علاقة بالتمويل الأمريكي المشروط سياسيا، تعبيرا عن الرفض الشعبي لكل السياسات العدوانية الأميركية تجاه شعبنا“.

كما دعت إلى تطوير أدوات المقاطعة بما يشمل المنتجات الأمريكية، والتعامل معها بنفس مواصفات بضائع الاحتلال التي يجب أن تقاطع بشكل كامل.

وأضافت أن ”الولايات المتحدة بهذا الإعلان تضع مصالحها في المنطقة برمتها في دائرة الاستهداف، وهي التي تمعن في نهب ثروات وخيرات البلدان العربية، وهي تتحمل كامل المسؤولية حيال أي ردود فعل حيال هذا الموقف المشين لإدارتها“.