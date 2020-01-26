مقتدى الصدر يلغي مظاهرات مناهضة لأمريكا لتجنب حدوث ”فتنة داخلية“

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أعلن مكتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أنه ألغى اليوم الأحد، مظاهرات مناهضة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق؛ لتجنب حدوث ”فتنة داخلية“. وكان الصدر قد دعا في وقت سابق، للمظاهرات في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى.