تعرف على شعفاط عاصمة فلسطين في صفقة القرن

برز اسم بلدة ”شعفاط“ الواقعة شمال شرق القدس المحتلة، اليوم الأحد، بعد انتشار بعض التسريبات المتعلقة بخطة السلام الأمريكية المسماة ”صفقة القرن“ التي سيعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيام.

وجاء ذلك على اعتبار أن الخطة الأمريكية جعلت من البلدة المقدسية التاريخية ”عاصمة“ للدولة الفلسطينية المزمع الإعلان عنها وفق تسريبات الصفقة الأمريكية الإسرائيلية المرفوضة فلسطينياً.

وتأتي بلدة ”شعفاط“ لتكون عاصمة مفترضة للدولة الفلسطينية المزعومة، بدلاً من بلدة ”أبوديس“ التي شاع سابقاً انها ستكون العاصمة المقبلة للدولة الفلسطينية وفقا للمخطط الأمريكي الإسرائيلي.

ومن المثير للاستغراب إعلان شعفاط عاصمة محتملة للدولة الفلسطينية حيث كان الخبراء يستبعدون أصلا أن تكون جزءاً من الدولة الفلسطينية في حال إقامتها مستقبلاً.

ويعود ذلك بالأساس إلا أن شعفاط أصبحت منفصلة جغرافياً عن باقي أراضي الضفة الغربية، حيث أن مستوطنات ”بسغات زئيف“، ”رمات شلومو“، و“التلة الفرنسية“، قطعت أوصال شعفاط وجعلتها كتلة منفصلة جغرافيًا عن باقي القرى والأحياء الفلسطينية في القدس.

ويقدر عدد سكان شعفاط بنحو 40 ألف نسمة من الفلسطينيين رغم التضييق الشديد من سلطات الاحتلال التي منعت عمليا الفلسطينيين من استخراج تصاريح بناء في بلدة شعفاط تحديدًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي والبيوت وإيجاراتها.

وأدّت تلك الإجراءات، إلى لجوء الآلاف من سكان البلدة للبحث عن بديل للسكن، في مناطق أُخرى في القدس أو خارجها.

ويمر من وسط بلدة شعفاط قطار إسرائيلي ”خفيف“، يربط أيضًا مستوطنات القدس بعضها ببعض.

وتقول ”الحملة الوطنية لمقاطعة إسرائيل“، (غير حكومية)، إن القطار الخفيف في القدس مشروع استيطاني، ومروره من أراضٍ في القدس الشرقية المحتلة يعتبر مخالفًا للقانون الدولي.