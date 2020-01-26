موقع عبري: محاولة اغتيال فاشلة تطال ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية

زعم موقع ”واللا“ العبري، الأحد، أن محاولة اغتيال كانت تستهدف رئيس مخابرات الضفة الغربية ماجد فرج، بتوجيهات من رئيس المخابرات العامة توفيق الطيراوي، قد فشلت قبل أيام.

وادعى الموقع نقلا عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية، قولها إن ”جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية ألقى القبض على مجموعة من نشطاء حركة فتح، اعتزموا استهداف ماجد فرج وعائلته بتوجيهات من توفيق الطيراوي“.

وحسب ”واللا“، فإن ”الأمن الوقائي قام بمصادرة أسلحة ومتفجرات الخلية واعترف أعضاؤها أنهم كانوا يخططون لوضع متفجرات في مركبة فرج الخاصة“، منوها إلى أنه ”تم إطلاع رئيس السلطة محمود عباس على تفاصيل القضية، لكن من غير المعروف حاليا ما إذا كان قد اتخذ خطوات ضد الطيراوي أم لا“.

من ناحيته، نفى الطيراوي، التصريحات المنسوبة له في بعض الصفحات والوكالات المشبوهة، مؤكدا أنها ”محض كذب وافتراء وتلفيق، هدفها خلق البلبلة ودق الأسافين“، بحسب بيان صدر عنه اليوم الأحد.

وقال الطيراوي، الأحد، إن ”الأخبار أو التصريحات الصادرة عنه يتم نشرها من مكتبه مباشرة وتنشر على وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، أو الصفحات الرسمية لحركة فتح، عدا ذلك فهي كاذبة وملفقة“، داعيا المواطنين وبعض وسائل الإعلام إلى ”توخي الحذر في نقل المعلومة، خاصة في هذه الأوقات الحرجة“.