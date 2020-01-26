السودان.. توقيع اتفاق سلام نهائي بين الحكومة والجبهة الثورية

وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، اليوم الأحد، اتفاق سلام نهائيا حول ”مسار الشمال“ التفاوضي.

ووقع الاتفاق عن الحكومة السودانية، عضو المجلس السيادي، الفريق الركن شمس الدين كباشي، وعن ”مسار الشمال“ كبير مفاوضي حركة “كوش”، دهب إبراهيم دهب، وعن وساطة جنوب السودان رئيس الوساطة الفريق توت قلواك.

وأعربت الوساطة عن سعادتها بالتوقيع على الاتفاق النهائي.

وعالج الاتفاق قضايا متأثري السدود والأراضي، وتم التوافق على تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة مقترحات تنفيذ عدد من القضايا التنموية والاقتصادية بالشمال بعد إجراء الدراسات اللازمة، بجانب الاتفاق على لجنة من الطرفين لدراسة طلب إلغاء إنشاء سدود دال وكجبار والشريك.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، تضمن الاتفاق إجراء الدراسات اللازمة لإقامة ترعتي سد مروي، وإنشاء وإكمال مشروع كهرباء أبوحمد وقرى الخيار المحلي للمتأثرين من سد مروي، وإعادة تأهيل كل المشروعات الزراعية، وإعادة توطين الرحل بإقامة مشاريع زراعية وسكنية ومرافق خدمية لهم، وإلغاء القرار (206) الخاص بنزع أراضي سد مروى من وحدة السدود.

كما تضمن الاتفاق في الجانب التنموي والخدمي، التزام الحكومة بإجراء دراسات جدوى لإكمال المسار الثاني من طريق التحدي وطريق شريان الشمال وطريق النيل الغربي وإنشاء الطرق المقترحة، وأبرزها طريق أبوحمد كريمة المناصير، وطريق الدبة الفاشر وطريق الدامر حلفا الجديدة.

وتضمن الاتفاق أيضا تهيئة الظروف وإنشاء البنى التحتية اللازمة لعودة المهجرين قسرا من وادي حلفا إلى مناطقهم حول بحيرة النوبة، مع منح قطعة أرض زراعية وسكنية لكل مواطن يرغب في العودة، على أن يشكل الطرفان آلية مشتركة لوضع الأسس والضوابط التي يتم بموجبها تحديد المعنيين بالعودة الطوعية والتعويض والإشراف على تنفيذ مشروع إعادة التوطين.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مختصة للتحقيق في دفن نفايات ذرية وإلكترونية بولايتي نهر النيل والشمالية مع الاستعانة بوكالة الطاقة الذرية والمجتمع المحلي.