العراق.. محتجون يستعيدون السيطرة على ساحة الاعتصام في البصرة (فيديو)

استعاد متظاهرون السيطرة على ساحة الاعتصام وسط مدينة البصرة جنوبي العراق، بعد ساعات من اقتحام قوات الأمن لها وإضرام النيران في الخيام، حسب مصدر أمني.

وكانت قوات الأمن قد اقتحمت، فجر اليوم السبت، ساحة الاعتصام قرب دوار البحرية وسط المدينة، وفرقت المتظاهرين بالقوة، قبل أن تضرم النيران بكل خيام المعتصمين.

وقال الملازم أول في شرطة البصرة جمعة الشلغم: إن مئات المتظاهرين انطلقوا في مسيرة من مركز المدينة صوب ساحة الاعتصام، وهو ما دفع قوات الأمن إلى الانسحاب من الساحة خشية وقوع صدامات عنيفة.

الآن ساحة تظاهر البصرة بيد المتظاهرين.

وين الكال راح تفرغ#البصرة pic.twitter.com/MzwVYFOOiR — حسين كاظم (@hussein__kadim) January 25, 2020

وأضاف أن المتظاهرين تمركزوا مجدداً في الساحة، وبدأوا بنصب خيام جديدة مكان الخيم المحترقة، لمواصلة الاعتصام.

وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد أوسع في أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات، اليوم السبت، حيث اقتحمت قوات الأمن ساحات للاعتصام في بغداد والبصرة وذي قار ومحافظات أخرى وفرقت المتظاهرين بالقوة، ما أدى لاندلاع مواجهات.

ووقعت أعمال العنف بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الجمعة، سحب دعمه للحراك الشعبي، رداً على هتافات رددها المتظاهرون ضد الصدر على خلفية تقربه مؤخراً من الفصائل الشيعية المقربة من إيران.

"جينة وما ليگيناك.. ها يمشاري"

حشود بصراوية كبيرة تعيد الحياة لساحة الاعتصام المركزية وتطرد قوات الصدمة

علي مشاري – قائد قوات الصدمة والتي اعتدت على المتظاهرين فجر اليوم وحرقت خيمهم بتواطىء من عميد في الجيش العراقي#insm_iq pic.twitter.com/h8spgsVGrc — Hamzoz ???????? حمزوز (@Hamzoz) January 25, 2020

وقُبيل تحرك قوات الأمن لتفريق الاحتجاجات بالقوة، انسحب أنصار الصدر من ساحات الاعتصام ورفعوا خيامهم.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس برهم صالح.