 العراق.. محتجون يستعيدون السيطرة على ساحة الاعتصام في البصرة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

العراق.. محتجون يستعيدون السيطرة على ساحة الاعتصام في البصرة (فيديو)

العراق.. محتجون يستعيدون السيطرة على ساحة الاعتصام في البصرة (فيديو)

المصدر: الأناضول

استعاد متظاهرون السيطرة على ساحة الاعتصام وسط مدينة البصرة جنوبي العراق، بعد ساعات من اقتحام قوات الأمن لها وإضرام النيران في الخيام، حسب مصدر أمني.

وكانت قوات الأمن قد اقتحمت، فجر اليوم السبت، ساحة الاعتصام قرب دوار البحرية وسط المدينة، وفرقت المتظاهرين بالقوة، قبل أن تضرم النيران بكل خيام المعتصمين.

وقال الملازم أول في شرطة البصرة جمعة الشلغم: إن مئات المتظاهرين انطلقوا في مسيرة من مركز المدينة صوب ساحة الاعتصام، وهو ما دفع قوات الأمن إلى الانسحاب من الساحة خشية وقوع صدامات عنيفة.

وأضاف أن المتظاهرين تمركزوا مجدداً في الساحة، وبدأوا بنصب خيام جديدة مكان الخيم المحترقة، لمواصلة الاعتصام.

وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد أوسع في أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات، اليوم السبت، حيث اقتحمت قوات الأمن ساحات للاعتصام في بغداد والبصرة وذي قار ومحافظات أخرى وفرقت المتظاهرين بالقوة، ما أدى لاندلاع مواجهات.

ووقعت أعمال العنف بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الجمعة، سحب دعمه للحراك الشعبي، رداً على هتافات رددها المتظاهرون ضد الصدر على خلفية تقربه مؤخراً من الفصائل الشيعية المقربة من إيران.

وقُبيل تحرك قوات الأمن لتفريق الاحتجاجات بالقوة، انسحب أنصار الصدر من ساحات الاعتصام ورفعوا خيامهم.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس برهم صالح.

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