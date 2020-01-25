الجيش السوري يسيطر على قريتين بريف إدلب‎

سيطر الجيش السوري والميليشيات الإيرانية المساندة، مدعوما بسلاح الجو الروسي، على قريتين جديدتين في ريف إدلب الجنوبي.
وواصل الجيش مدعوما بغطاء جوي روسي، ليلة السبت، التقدم باتجاه معرة النعمان، إذ سيطر على قريتي معر شمارين، والدير الشرقي.
وبهذا أصبح الجيش على بعد 3 كم من مركز معرة النعمان، الواقعة جنوبي إدلب.
كما يتقدم الجيش في جبهة تل كريسيان، الواقعة في منطقة سراقب، شمال شرق معرة النعمان.
وقتل أكثر من 1600 مدني جراء هجمات قوات الجيش وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.
كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.