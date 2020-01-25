إسرائيل تعلن سقوط ”بالون متفجر“ على بعد 60 كم من حدود غزة‎

قالت وسائل إعلام عبرية، السبت، إن الشرطة الإسرائيلية تعاملت مع ”بالون“ يحمل رأس متفجرة لقذيفة ”آر بي جي“، حط في منطقة مفتوحة على بعد 60 كم من قطاع غزة.

وبحسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ والقناة ”13“، فإن البالون سقط في منطقة مفتوحة في المجمع الاستيطاني المعروف باسم ”المجلس الإقليمي رمات نيغيف“.

وتم استدعاء خبراء المفرقعات التابعين للشرطة، حيث تم تفجير رأس القذيفة دون أن يتسبب ذلك في أضرار أو خسائر، وفق ذات المصدر.

ولم تعلن أية جهة فلسطينية بقطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق البالون حتى الساعة 9:30 (ت.غ).

ووفق ”يديعوت“، هذه هي المرة الثانية، خلال أقل من أسبوع، التي يتم فيها إطلاق بالون يحمل مواد متفجرة على مستوطنات بعيدة عن الحدود مع قطاع غزة.

وقالت إن خبراء مفرقعات إسرائيليين أبطلوا، الإثنين، مفعول عبوة كانت مربوطة في عدد من البالونات فوق منطقة مفتوحة قرب مستوطنة ”مسيلات تسيون“، الواقعة على مقربة من ”بيت شيمش“ (وسط) بضواحي القدس.

وخلال الأسابيع الماضية، أطلقت عدد من البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الواقعة في نطاق ما يسمى بـ“غلاف غزة“، المتاخم للسياج الأمني الفاصل شرق القطاع، بحسب الصحيفة.

ويأتي استئناف إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، بعد توقف لشهور احتجاجا من قبل شبان فلسطينيين على التسويف والمماطلة الإسرائيلية إزاء تنفيذ تسهيلات تم التوصل إليها برعاية مصرية لتخفيف الحصار.

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أوضاعا متردية للغاية؛ بسبب حصار إسرائيلي مستمر للقطاع، منذ أن فازت حركة ”حماس“ بالانتخابات التشريعية، صيف 2006.