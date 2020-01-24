 شاهد.. ابنة قاسم سليماني تتحدث اللهجة اللبنانية بطلاقة – إرم نيوز‬‎

شاهد.. ابنة قاسم سليماني تتحدث اللهجة اللبنانية بطلاقة

شاهد.. ابنة قاسم سليماني تتحدث اللهجة اللبنانية بطلاقة

المصدر: فريق التحرير

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة مقطعا مصورا لزينب ابنه الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وهي تتحدث اللهجة اللبنانية بطريقة لافتة.

الابنة الوحيدة لقائد فيلق القدس الذي قُتل بضربة أمريكية قرب بغداد، ظهرت أثناء حفل تأبيني لوالدها أقامته الهيئات النسائية لـ“حزب الله“ في الضاحية الجنوبية في بيروت.

المغردون على موقع ”تويتر“ جذبتهم الطريقة اللافتة واللهجة اللبنانية التي تجعلها (زينب سليماني) كأنها واحدة من المقيمين في بيروت، وهو ما استدعى حديثها سابقا، عندما صرخت منادية الأمين العام لحزب الله ليأخذ بثأر أبيها.

فغرد الناشط ”عمر مدنية“ قائلا: ”تظن أنها بحفظها للهجة حسن نصرالله سوف تدفعه إلى الخروج من المجارير للأخذ بثأر أبيها“.

وفي السابق خاطبت زينب، الأمين العام لحزب الله بـ“العم العزيز“، الذي ”أعلم أنه سيثأر لدم والدي“.

وكان الظهور الأول لابنة سليماني، خلال تأبين والدها في مدينة كرمان الإيرانية وهي تحمل السلاح، مهددة الولايات المتحدة وإسرائيل، بأن والدها ترك خلفه آلاف قاسم سليماني.

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