شاهد.. ابنة قاسم سليماني تتحدث اللهجة اللبنانية بطلاقة

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة مقطعا مصورا لزينب ابنه الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وهي تتحدث اللهجة اللبنانية بطريقة لافتة.

الابنة الوحيدة لقائد فيلق القدس الذي قُتل بضربة أمريكية قرب بغداد، ظهرت أثناء حفل تأبيني لوالدها أقامته الهيئات النسائية لـ“حزب الله“ في الضاحية الجنوبية في بيروت.

فيديو متداول لـ #زينب_سليماني ابنة الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني، وهي تتحدث اللهجة اللبنانية بطريقة لافتة، أثناء حفل تأبيني لوالدها أقامته الهيئات النسائية لـ "حزب الله" بالضاحية الجنوبية في بيروت#إرم_نيوز #لبنان pic.twitter.com/PZRLbS6BHQ — إرم نيوز (@EremNews) January 24, 2020

المغردون على موقع ”تويتر“ جذبتهم الطريقة اللافتة واللهجة اللبنانية التي تجعلها (زينب سليماني) كأنها واحدة من المقيمين في بيروت، وهو ما استدعى حديثها سابقا، عندما صرخت منادية الأمين العام لحزب الله ليأخذ بثأر أبيها.

فغرد الناشط ”عمر مدنية“ قائلا: ”تظن أنها بحفظها للهجة حسن نصرالله سوف تدفعه إلى الخروج من المجارير للأخذ بثأر أبيها“.

"زينب" ابنة الهالك قاسم سليماني تتحدث باللهجة اللبنانية في كلمة لها خلال الاحتفال التأبيني لوالدها الذي أقامته الهيئات النسائية بميليشيا #حزب_الله في #بيروت.

(تظن انها بحفظها للهجة حسن نصرالله سوف تدفعه من الخروج من المجارير للأخذ بثأر ابيها) pic.twitter.com/W1kvGHimYo — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) January 24, 2020

وفي السابق خاطبت زينب، الأمين العام لحزب الله بـ“العم العزيز“، الذي ”أعلم أنه سيثأر لدم والدي“.

وكان الظهور الأول لابنة سليماني، خلال تأبين والدها في مدينة كرمان الإيرانية وهي تحمل السلاح، مهددة الولايات المتحدة وإسرائيل، بأن والدها ترك خلفه آلاف قاسم سليماني.