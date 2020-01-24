تظاهرة حاشدة في بغداد تندد بالوجود الأمريكي (صور وفيديو)

استجاب الآلاف لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لتنظيم احتجاج ضخم اليوم الجمعة، في منطقة الجادرية في بغداد، تنديدًا بالوجود الأمريكي.

ونقلت وسائل إعلام محلية، مشاهد حية لتوافد آلاف المتظاهرين، منذ ساعات الصباح الأولى، باتجاه منطقة الجادرية، للمشاركة في التظاهرة، حيث أغلقت القوات الأمنية عدداً من الشوارع الرئيسية، ومنعت سير المركبات، لفسح المجال أمام المتظاهرين للوصول إلى موقع التظاهرة.

حشود مليونية تتوافد على بغداد للتظاهر ضد الاحتلال الامريكي ومطالبة بخروج القوات الامريكية من #العراق#الحرب_الناعمة_الملونة pic.twitter.com/UaWAAJF9a8 — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) January 24, 2020

وتسود حالة من القلق والترقب في العاصمة العراقية، بالتزامن مع انطلاق التظاهرة، فيما انتشر المئات من عناصر الأمن العراقيين، قرب ساحة التظاهر، لحماية التظاهرة، خاصة مع ورود أنباء عن مشاركة سياسيين فيها.

ووصلت حافلات من المحافظات الجنوبية إلى بغداد، تقل متظاهرين، فيما قدمت أخرى من مدينة الصدر المعقل الأبرز للتيار الصدري في العاصمة العراقية.

ومنذ أيام يحشّد الصدر، وقادة الفصائل المسلحة، مثل حركة عصائب أهل الحق، وحركة النجباء، والفصائل المسلحة ضمن الحشد الشعبي، للخروج في التظاهرة المرتقبة، للتنديد بالوجود الأجنبي في البلاد.

وجاء اختيار التيار الصدري منطقة الجادرية موقعاً للتظاهرات ارتياحاً في أوساط ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، في ظل المخاوف من استغلال تلك التظاهرة لإلحاق الأذى بالمتظاهرين، على غرار تظاهرات سابقة، دعا لها الحشد الشعبي.

جانب من توافد الملايين للمشاركة في ثورة العشرين الثانية لطرد المحتل#ثورة_العشرين_الثانية_2020#العراق pic.twitter.com/xrq3bPXCeT — قناة النجباء الفضائية (@NujabaTv) January 24, 2020

وقال مواطنون، مشاركون في التظاهرات، عبر قنوات التلفزة، إننا ”نرفض الوجود الأمريكي، في العراق، إنهم قتلوا أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني، سنبقى نناضل لحين إخراج القوات الأمريكية، من جميع التراب العراقي“.

وعلّق المتظاهرون، مجسمًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من جنود الولايات المتحدة، وهم معلقون ”شنقاً“ في ساحة التظاهر.

تظاهرات حاشدة في بغداد تطالب بإنهاء وجود القوات الأمريكية و الاعداد مستمرة في التوافد .#ثورة_العشرين_الثانية2020 #طرد_أمريكا_من_العراق pic.twitter.com/KAPfonYgNR — ريحانة.. (@Najla07543618) January 24, 2020