 تظاهرة حاشدة في بغداد تندد بالوجود الأمريكي (صور وفيديو) – إرم نيوز‬‎

تظاهرة حاشدة في بغداد تندد بالوجود الأمريكي (صور وفيديو)

تظاهرة حاشدة في بغداد تندد بالوجود الأمريكي (صور وفيديو)

المصدر: بغداد – إرم نيوز

استجاب الآلاف لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لتنظيم احتجاج ضخم اليوم الجمعة، في منطقة الجادرية في بغداد، تنديدًا بالوجود الأمريكي.

ونقلت وسائل إعلام محلية، مشاهد حية لتوافد آلاف المتظاهرين، منذ ساعات الصباح الأولى، باتجاه منطقة الجادرية، للمشاركة في التظاهرة، حيث أغلقت القوات الأمنية عدداً من الشوارع الرئيسية، ومنعت سير المركبات، لفسح المجال أمام المتظاهرين للوصول إلى موقع التظاهرة.

وتسود حالة من القلق والترقب في العاصمة العراقية، بالتزامن مع انطلاق التظاهرة، فيما انتشر المئات من عناصر الأمن العراقيين، قرب ساحة التظاهر، لحماية التظاهرة، خاصة مع ورود أنباء عن مشاركة سياسيين فيها.

ووصلت حافلات من المحافظات الجنوبية إلى بغداد، تقل متظاهرين، فيما قدمت أخرى من مدينة الصدر المعقل الأبرز للتيار الصدري في العاصمة العراقية.

ومنذ أيام يحشّد الصدر، وقادة الفصائل المسلحة، مثل حركة عصائب أهل الحق، وحركة النجباء، والفصائل المسلحة ضمن الحشد الشعبي، للخروج في التظاهرة المرتقبة، للتنديد بالوجود الأجنبي في البلاد.

وجاء اختيار التيار الصدري منطقة الجادرية موقعاً للتظاهرات ارتياحاً في أوساط ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، في ظل المخاوف من استغلال تلك التظاهرة لإلحاق الأذى بالمتظاهرين، على غرار تظاهرات سابقة، دعا لها الحشد الشعبي.

وقال مواطنون، مشاركون في التظاهرات، عبر قنوات التلفزة، إننا ”نرفض الوجود الأمريكي، في العراق، إنهم قتلوا أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني، سنبقى نناضل لحين إخراج القوات الأمريكية، من جميع التراب العراقي“.

وعلّق المتظاهرون، مجسمًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من جنود الولايات المتحدة، وهم معلقون ”شنقاً“ في ساحة التظاهر.

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