ما حقيقة وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم؟

تداول مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، خبر وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، مستندين لتغريدة منسوبة لوزير الخارجية اللبناني الجديد نصيف حتي. Syrian Foreign Ministry confirms the death of Minister Walid al Muallem. An official Note to be released soon. — Nassif Hitti (@NassifHitti) January 23, 2020 ولم تصدر الحكومة السورية أي بيانات…