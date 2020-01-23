ما حقيقة وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم؟

تداول مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، خبر وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، مستندين لتغريدة منسوبة لوزير الخارجية اللبناني الجديد نصيف حتي.

Syrian Foreign Ministry confirms the death of Minister Walid al Muallem. An official Note to be released soon. — Nassif Hitti (@NassifHitti) January 23, 2020

ولم تصدر الحكومة السورية أي بيانات رسمية حول الخبر حتى اللحظة، لكن مصادر لبنانية قالت إن ما نسب لوزير الخارجية ​ناصيف حتي​ عن وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم​ غير صحيح، مشيرة إلى أن بيان نفي سيصدر عن الخارجية بعد قليل.

ونقلت عن الوزير ناصيف قوله إن ”هناك قرصنة على موقعي والادعاء بوفاة وليد المعلم لا علاقة لي به“.

ووليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في سوريا منذ العام 2006، من مواليد العاصمة دمشق في العام 1941، حائز على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة في مصر.