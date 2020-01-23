لبنان.. توقيف روسيين اثنين خطفا مواطنًا شرق بيروت

أوقفت قوات الأمن في لبنان شخصين يحملان الجنسية الروسية خطفا مواطنًا لبنانيًا من أمام منزله شرق العاصمة بيروت بهدف الحصول على فدية مالية.

وقال الأمن اللبناني في بيان، اليوم الخميس، إن“روسيين اثنين خطفا مواطنًا من أمام منزله في بلدة دير قوبل-عالية، بعد صعقه كهربائيًا، واقتياده الى جهة مجهولة، على متن سيارته“.

وأوضح البيان، أن“العناصر الأمنية عثرت على سيارة المخطوف على بعد 250 مترًا من منزله وتمكنت من تحديد هويتي المشتبه بهما، وتبيّن أنهما يحملان الجنسية الروسية، وعملت على توقيفهما وتحرير المخطوف“، كاشفًا أن“الموقفين اعترفا بعملية الخطف وسعيهما إلى الحصول على فدية مالية مقابل تحرير المواطن اللبناني“.

وتشير عدة وسائل إعلام محلية إلى كثرة عمليات الخطف مقابل الحصول على فدية خلال الفترة الأخيرة، في ظل الوضع الأمني المتأثر بالاحتجاجات الشعبية المستمرة ضد النخبة السياسية في البلاد منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019.