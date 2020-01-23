رسالة جديدة من مقتدى الصدر للعراقيين.. ماذا يقصد؟

وجه زعيم التيار الصدري، في العراق، مقتدى الصدر، رسالة إلى ”رجال ونساء“ العراق، دعاهم فيها إلى ”نصرة الوطن“، بعدما قال: ”دقت ساعة السيادة“.

وبينما لم يوضح الصدر في رسالته ماذا يقصد بـ“ساعة السيادة“ أو كيفية ”نصرة الوطن“، فإن نشطاء ربطوا بين حديثه ودعوة لمسيرة ”مليونية“ مرتقبة تتبناها تيارات شيعية موالية لإيران بهدف استنهاض المشاعر المعادية للولايات المتحدة في وقت أصبح فيه الصراع الأمريكي الإيراني يدور في شوارع بغداد.

وخلال السنوات الماضية، كان الصدر ينظر إلى تلك الميليشيات على أنها تابعة لإيران، وتنفذ أجندات خارجية، وكثيرا ما وصفها بـ“الميليشيات الوقحة“، وطالب بحلها وحصر السلاح بيد الدولة، لكنه بدأ بالتقرب منها شيئا فشيئا بعد مقتل سيلماني، والمهندس.

وقال الصدر في منشور عبر صفحته على ”تويتر“ اليوم الخميس: ”هبوا إلى نصرة الوطن فهو يستصرخكم.. أبشروا بعراق مستقل يحكمه الصالحون لا فساد فيه“.

ومنذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني كثف مقتدى الصدر والقيادات المتحالفة مع إيران الدعوات لانسحاب القوات الأمريكية، في واحدة من التحالفات النادرة بين الفصائل الشيعية المتنافسة.

لكن النشطاء يتخوفون من أن تغطي تظاهرات الفصائل الشيعية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والمستمرة منذ أشهر، حيث يقيم المحتجون في خيام في بغداد ومدن جنوبية احتجاجا على فساد الحكومة المتحالفة مع إيران.