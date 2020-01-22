 انطلاق التدريب البحري ”مرجان ـ 16“ بين مصر والسعودية

انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي ”مرجان-16″، الذي تستضيفه مصر في نطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية.

واوضح المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي عبر ”فيسبوك“، أن التدريب تضمن عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، وتنظيم معرض لتقديم الأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب.

ويشمل التدريب أيضا تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة، من بينها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذلك تنفيذ غارة على هدف ساحلي بالذخيرة الحية بإشتراك جماعات القناصة.

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والسعودي، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين، والتعرف على أحدث نظم التسليح البحرى المستخدمة على المستوى الإقليمي.

ويأتي التدريب ”مرجان- 16″، في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية، بغرض تعزيز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة المطلة على البحر الأحمر.

ويشارك في التدريب عدد من الدول العربية والأفريقية بصفة مراقب.