حكومة حسان دياب .. وجوه جديدة في ”السراي الكبير“ اللبناني

بعد مخاض استمر لنحو 3 أشهر، ولدت الحكومة اللبنانية الجديدة من رحم التجاذبات السياسية والاحتجاجات الشعبية، لتضع تشكيلة بـ 19 وزيرا لم يسبق لهم تولي أي حقائب في الحكومات السابقة التي مرت على ”السراي الكبير“.

وخلال مؤتمر صحافي عقده، مساء الثلاثاء، في القصر الرئاسي وسط العاصمة بيروت، عقب لقائه الرئيس ميشال عون، أعلن دياب تشكيلة الحكومة التي ضمت 19 وزيرا.

وقال دياب إن الحكومة الجديدة مكونة من وزراء تكنوقراط من ذوي الكفاءات، ورأى أنها ”تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن وستعمل لترجمة مطالبهم“.

وجميع وزراء التشكيلة الجديدة لم يسبق لهم تولي حقائب وزارية في حكومات سابقة، كما تضمنت 6 نساء تولين حقائب الدفاع، والعمل، والإعلام، والعدل، والشباب والرياضة، والمهجرين.

ومن ضمن وزراء التشكيلة الجديدة:

الدفاع ونائب رئيس الوزراء: زينة عكر عدرا

تعد عدرا أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في لبنان والدول العربية، وهي من الطائفة المسيحية الأرثوذوكسية، ورشحت من قبل تكتل ”لبنان القوى“ برئاسة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

ووزيرة الدفاع الجديدة حاصلة على شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية في التسويق والإدارة من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وهي مؤسسة ومديرة برنامج جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية (تابعة للجامعة اللبنانية).

وعدرا زوجة جواد عدرا، رجل الأعمال المعروف ومدير عام شركة ”الدولية للمعلومات“، والتي تعد من أبرز الشركات المتخصصة في استطلاعات الرأي بلبنان.

الداخلية: محمد فهمي

تولى فهمي وزارة الداخلية عن الحصة السنية في الحكومة، وهو عميد سابق في الجيش، وشغل منصب رئيس المركز اللبناني للعمليات المتعلقة بنزع الألغام (مستقل).

الخارجية: ناصيف حتي

عين حتي السفير السابق وزيرا للخارجية عن حصة الطائفة المسيحية المارونية، وكان متحدثا رسميا سابقا لجامعة الدول العربية، الذي التحق بها عام 1991 وعين مستشارا دبلوماسيا لأمين عام جامعة الدول العربية.

كما تولى حتي رئاسة بعثة الجامعة في فرنسا والمندوب الدائم لها لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ”اليونيسكو“، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية من عام 2000 حتى مطلع عام 2013.

المالية: غازي وزني

تقلد وزني منصب مستشار للجنة المال والموازنة النيابية بين 2009 و2011، كما عمل أستاذا مشاركا في كلية الاقتصاد والأعمال في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين 1987 و1998، بالإضافة إلى عمله مستشارا ماليا في فرنسا بين 1985 و2001.

الأشغال العامة والنقل: ميشال نجار

ولد نجار في الـ17 من ديسمبر/ كانون الأول 1958، ودرس الهندسة المدنية في الجامعة الأمريكية ببيروت، ثم نال الدكتوراه من جامعة ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

تولى نجار نيابة الرئاسة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والإدارية في الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا.

العمل: لميا يمين الدويهي

درست الدويهي الهندسة المعمارية، وعملت أستاذة جامعية في كلية الفنون الجميلة والعمارة بالجامعة اللبنانية، وعضو مجلس إدارة في شركة خاصة، ولها دراسات متخصصة في الترميم والحفاظ على المواقع التاريخية.

الطاقة: ريمون غجر

مهندس كهربائي حائز على الدكتوراه من ”جامعة ساسكاتشوين“ في كندا، ويتمتع بخبرة مهنية وأكاديمية تزيد عن 30 عاما في مجالات الطاقة الكهربائية وأنظمتها.

يشغل منصب كبير مستشاري السياسات الطاقوية لدى وزارة الطاقة والمياه منذ 2007، إذ يرأس مجموعة صغيرة من الخبراء المسؤولين عن تنفيذ سياسة قطاع الكهرباء.

الإعلام: منال عبد الصمد

تولّت عبد الصمد منصب رئيس دائرة التشريع والسياسات الضريبية في مديرية الضريبة على القيمة المضافة بوزارة المال، وهي أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف في بيروت.

الصحة: حمد علي حسن

تخرج علي حسن في أكاديمية موسكو الطبية بروسيا، وعين رئيسا لقسم العلوم المخبرية في كلية الصحة بالجامعة اللبنانية، وتولى سابقا منصب رئيس بلدية بعلبك واتحاد بلديات بعلبك الحالي.

العدل: ماري كلود نجم

تعمل نجم محامية بمحكمة الاستئناف، وهي حاصلة على الدكتوراه في القانون الدولي الخاص من جامعة بانتيون الفرنسة، ولها العديد من الأبحاث والدراسات في مواضيع تنازع القوانين والاختصاص الدولي، خاصة في الأنظمة المتعددة القوانين.

كانت من المؤسّسين لحملة ”خلص!“ عام 2007 بهدف التوصّل إلى حلّ سلمي وملزم للأزمة السياسية في لبنان آنذاك، كما شاركت أخيرا في الانتفاضة الشعبية اللاطائفية من أجل تغيير جذري في الممارسة السياسية في لبنان.

السياحة والشؤون الاجتماعية: رمزي مشرفية

تخرج في الجامعة الأمريكية في بيروت ‏متخصصا ‏‏في جراحة العظام والمفاصل، والتحق بمستشفى روبرت جونز وأجنوس هانت لجراحة العظام في المملكة المتحدة .

ترأس مشرفية قسم جراحة العظام (1993-1999) ومدير وحدة الطوارئ في المركز الطبي للجامعة الأمريكية (1992-2000)، ويشغل منصب رئيس الجمعية اللبنانية للجراحة المجهرية الترميمية (مستقلة)، ورئيسا للجمعية اللبنانية لجراحة العظام ‏والمفاصل (مستقلة).

البيئة وشؤون التنمية الإدارية: دميانوس قطار

مؤسس وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأنطونية اللبنانية، شغل منصب وزير المالية والاقتصاد في 2005.

الشباب والرياضة: فارتينيه أوهانيان

تولت منصب مديرة مركز زوارتنوتس التربوي والتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لجمعية العامليين الاجتماعيين للطائفة الأرمنية اللبنانية.

عملت مرشدة اجتماعية ومنسقة إدارية لمركز زوارتنوتس التربوي والتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة، التابع لجمعية العاملين الاجتماعيين للطائفة الأرمنية اللبنانية.

كما شغلت منصب مرشدة اجتماعية في مطرانية الأرمن الأرثوذكس في لبنان.