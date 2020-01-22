فتح: ضم إسرائيل للأغوار والمستوطنات سيؤدي لانهيار الوضع القائم

علقت حركة فتح الفلسطينية، الأربعاء، على التصريحات المتسارعة للقيادة الإسرائيلية ممثلة في رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو من جهة، وزعيم المعارضة بيني غانتس من جهة أخرى، بشأن ضم الأغوار والمستوطنات وشمال البحر اليمت.

وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، إن ”أي قرار إسرائيلي بضم الأغوار والمستوطنات سيعصف بكل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين ”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ أن ذلك: ”سيؤدي إلى انهيار الوضع القائم والدخول في مرحلة جديده لها تداعيات كبيره على المنطقة برمتها“.

وكان بيني غانتس زعيم حزب ”كاحول لافان“ المعارض قد تعهد، الثلاثاء، بأن يعمل بعد الانتخابات على فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، بالتنسيق مع الأسرة الدولية، حسب قوله.

وزعم غانتس أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل، معربا عن أمله في أن ينشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في أقرب وقت ممكن وحتى قبل الانتخابات.

وأثارت تصريحات غانتس بشأن ضم غور الأردن ردود فعل في الحلبة الحزبية السياسية. وتساءل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لماذا يجب الانتظار إلى ما بعد الانتخابات، إذ يمكن القيام بذلك في الكنيست الحالية.

ومن جهته قال رئيس تحالف العمل غيشر ميرتس عامير بيرتس إنه يتوقع من غانتس أن لا ينجر وراء اليمين المتطرف، مشيرا إلى أن مستقبل غور الأردن يجب أن يتم تحديده في إطار المفاوضات.