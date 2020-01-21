 استشهاد 3 فلسطينيين على حدود غزة برصاص الجيش الإسرائيلي – إرم نيوز‬‎

استشهاد 3 فلسطينيين على حدود غزة برصاص الجيش الإسرائيلي

استشهاد 3 فلسطينيين على حدود غزة برصاص الجيش الإسرائيلي

المصدر: أ ف ب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الثلاثاء أنّ جنوده قتلوا ثلاثة فلسطينيين، زاعما أن الثلاثة ”تسلّلوا من قطاع غزة إلى جنوب إسرئيل ورموا عبوة ناسفة باتجاه القوات الإسرائيلية“.

وقالت متحدّثة باسم الجيش  ”بوسعي أن أؤكّد أنّ ثلاثتهم قتلوا“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الجيش الإسرائيلي
تاغ
قطاع غزة
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث