نتنياهو يتعهد بتوقيع اتفاقيات سلام ”تاريخية“ مع دول عربية

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، بتوقيع اتفاقيات سلام ”تاريخية“ مع مزيد من الدول العربية، وبضم جميع الكتل الاستيطانية بالقدس والضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة له خلال إطلاقه الحملة الانتخابية لحزب الليكود بقيادته، استعدادا لخوض انتخابات الكنيست (البرلمان) المقررة في الثاني من مارس/ آذار المقبل، بحسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“.

وقال نتنياهو إنه يتعهد بـ ”توقيع اتفاقات سلام تاريخية مع المزيد من الدول العربية، وتشكيل تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة، وكبح إيران نهائيا“، دون مزيد من التفاصيل.

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.

من ناحية أخرى، قال نتنياهو: ”سنفرض دون تأجيل السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت (شرق الضفة الغربية) بلا أي تأجيل أو فيتو من أحمد الطيبي (عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة)“.

وأضاف: ”لن نمتنع فقط عن اجتثات أو إخلاء أي مستوطنة، بل سنفرص القانون الإسرائيلي عليها كلها: غوش عتسيون (جنوب القدس)، معاليه أدوميم (شرقي القدس) آرئيل (شمال الضفة) وبقية المستوطنات بلا استثناء“.