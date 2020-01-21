كيف استقبل الشارع اللبناني حكومة حسان دياب؟

استقبل اللبنانيون التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة حسان دياب، بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لاستمرار الحراك.

وتتألف الحكومة الجديدة من 20 وزيرًا، لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون -إلى حد بعيد- على أحزاب سياسية كبرى.

ولم ينتظر النشطاء على موقع التواصل ”تويتر“ إلى أن ينتهي حسان دياب من كلمته التي وجهها للشعب عقب المرسوم الرئاسي، حتى انهالت التغريدات التي تطالب بإسقاط حكومته.

نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان الأسبق، استبق المغردين بانتقاد ”المحاصصة“ في التشكيلة الجديدة، قائلًا:“يبدو أن الرصاص المطاطي قد أصاب آذان وأعين القيمين على السلطة فلم يسمعوا صراخ الناس في الشارع منذ 4 أشهر، ولم يشاهدوا ماذا يحصل، فمضوا بتكريس نهج المحاصصة في تشكيل الحكومة“.

يبدو ان الرصاص المطاطي قد اصاب آذان وأعين القيمين على السلطة فلم يسمعوا صراخ الناس في الشارع منذ اربعة اشهر ولم يشاهدوا ماذا يحصل ، فمضوا في تكريس نهج المحاصصة في تشكيل الحكومة. حمى الله لبنان. — Najib Mikati (@Najib_Mikati) January 21, 2020

كما تجمع متظاهرون أمام مجلس النواب، معترضين على الحكومة، حيث نشر نشطاء مقاطع مصورة لمحتجين رافعين لافتات مكتوبًا عليها:“لا ثقة لحكومة من داخل المنظومة الحاكمة“.

من أمام مدخل البرلمان .. لا ثقة في الشارع لحكومة حسان دياب #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/GGDgHsrc7Z — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) January 21, 2020

وتداول أحد المغردين التشكيلة الجديدة، معلقًا بقوله:“أسماء الوزراء الجدد في الحكومة الساقطة شعبيًا“.

اسماء الوزراء الجدد في الحكومة الساقطة شعبيا#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/SQxPNC4ADQ — Assaad Thebian (@Beirutiyat) January 21, 2020

أما ناشط آخر ويدعى“إبراهيم الصقر“، فغرد قائلًا:“نتقدم بالتهنئة من المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية، ورئيس دولتها، وحكومتها، ومجلس نوابها السيد ”حسن نصرلله“ على حكومة المستشارين الجديدة بعد أن أعطى ”وفيق صفا“ موافقته على الأسماء الوزارية المرشحة للولاء والتبعية والارتهان المطلق“.

الناس في الشارع يرفضون حكومة حسان دياب #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/SkqF4vcTxh — Salman Andary (@salmanonline) January 21, 2020

أما المطربة إليسا، المتفاعلة مع الأحداث منذ بدايتها، فوصفت الوضع بكلمة واحدة، قائلة:“مسخرة“.

مسخرة — Elissa (@elissakh) January 21, 2020

ناشط آخر واصل سلسلة الانتقادات بقوله:“بغض النظر عن أن هذه الحكومة ستأخذ البلاد إلى الانهيار لكنها ستأخذ معها عون، والتيار الوطني الحر، إلى نهايتهم السياسية بأبشع الطرق“.

بغض النظر ان هذه الحكومة ستأخذ البلاد للانهيار لكنها ستأخذ معها عون والتيار الوطني الحر الى نهايتهم السياسية بأبشع الطرق #لبنان_ينتفض#لبنان_يثور #حكومة_الفشل — Ray Fares (@ray_fares) January 21, 2020

هلأ لبنان يللي كان عم يحكي عنو هو نفسو لبنان يللي بالشارع قاطع الطرقات؟ — Elie Abou Najem (@elieabounajem) January 21, 2020

وقالت الإعلامية اللبنانية مايا ريدان، هي الأخرى:“بغض النظر عن بعض الأسماء المشهود بكفاءاتها، لما الأحزاب بتسمي وزراءها في الحكومة كيف يمكن لهؤلاء الوزراء أن يحسبوا مستقلين، وكيف لقراراتهم أن تخرج عن سياسات وهواجس وطموحات من أتى بهم للحكومة، خاصة إذا كانت الحكومة من لون واحد“.

بغض النظر عن بعض الاسماء المشهود بكفاءاتها، لما الأحزاب بتسمي وزراءها في الحكومة كيف ممكن هؤلاء الوزراء ان يحسبو مستقلين وكيف لقراراتهم ان تخرج عن سياسات وهواجس وطموحات من أتى بهم للحكومة خاصة اذا كانت الحكومة من لون واحد #حسان_دياب #لبنان_يتنفض #ولادة_الحكومة — Maya Raydan (@MayaRaydanSKY) January 21, 2020

على الجانب الآخر، بدت العديد من التغريدات متفائلة وداعمة للتركيبة الجديدة، حيث كتب الناشط لوريس ”قسطنطين“:“مناسب جدًا للتنمية الادارية، هذه الوزارة يجب أن نعوّل عليها لبناء لبنان الرقمي والحكومة الإلكترونية، ولا شك سيضطلع بدور مالي واقتصادي في مجلس الوزراء واللجان التي ستشكل“.

مناسب جدا للتنمية الادارية

هذه الوزارة يجب ان نعوّل عليها لبناء لبنان الرقمي والحكومة الالكترونية

ولا شك سيضطلع بدور مالي واقتصادي في مجلس الوزراء واللجان التي ستشكل — لوريس قسطنطين (@LauriceC) January 21, 2020

كما غرد الإعلامي اللبناني بسام أبو زيد:“الحكومة الجديدة غابت عنها كل الوجوه القديمة لا سيما تلك التي أُطلق عليها لقب ”استفزازية“ وفي هذه الحكومة وجوه أعرفها، وأعرفها جيدًا وهي وجوه ناجحة في مناصبها ومهامها، والمهم ألا تتدخل السياسة في عملهم كي نرى نجاحهم في القطاع الخاص في القطاع العام“.

الحكومة الجديدة غابت عنها كل الوجوه القديمة ولا سيما تلك التي أُطلق عليها لقب "إستفزازية"

وفي هذه الحكومة وجوه أعرفها وأعرفهن جيدا وهيي وجوه ناجحة في مناصبها ومهامها.

المهم أن لا تتدخل السياسة في عملهم كي نرى نجاحهم في القطاع الخاص في القطاع العام.#إرفعوا_يد_السياسيين — Bassam Abou Zeid (@BassamAbouZeid) January 21, 2020

وأصدر الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الثلاثاء، مرسومًا قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، بعد حوالي 3 أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.