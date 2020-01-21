 كيف استقبل الشارع اللبناني حكومة حسان دياب؟ – إرم نيوز‬‎

كيف استقبل الشارع اللبناني حكومة حسان دياب؟

كيف استقبل الشارع اللبناني حكومة حسان دياب؟

المصدر: فريق التحرير

استقبل اللبنانيون التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة حسان دياب، بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لاستمرار الحراك.

وتتألف الحكومة الجديدة من 20 وزيرًا، لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون -إلى حد بعيد- على أحزاب سياسية كبرى.

ولم ينتظر النشطاء على موقع التواصل ”تويتر“ إلى أن ينتهي حسان دياب من كلمته التي وجهها للشعب عقب المرسوم الرئاسي، حتى انهالت التغريدات التي تطالب بإسقاط حكومته.

نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان الأسبق، استبق المغردين بانتقاد ”المحاصصة“ في التشكيلة الجديدة، قائلًا:“يبدو أن الرصاص المطاطي قد أصاب آذان وأعين القيمين على السلطة فلم يسمعوا صراخ الناس في الشارع منذ 4 أشهر، ولم يشاهدوا ماذا  يحصل، فمضوا بتكريس  نهج المحاصصة في تشكيل الحكومة“.

كما تجمع متظاهرون أمام مجلس النواب، معترضين على الحكومة، حيث نشر نشطاء مقاطع مصورة لمحتجين رافعين لافتات مكتوبًا عليها:“لا ثقة لحكومة من داخل المنظومة الحاكمة“.

وتداول أحد المغردين التشكيلة الجديدة، معلقًا بقوله:“أسماء الوزراء الجدد في الحكومة الساقطة شعبيًا“.

أما ناشط آخر ويدعى“إبراهيم الصقر“، فغرد قائلًا:“نتقدم بالتهنئة من المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية، ورئيس دولتها، وحكومتها، ومجلس  نوابها السيد ”حسن نصرلله“ على حكومة المستشارين الجديدة بعد أن أعطى ”وفيق صفا“ موافقته على الأسماء الوزارية المرشحة للولاء والتبعية والارتهان المطلق“.

أما المطربة إليسا، المتفاعلة مع الأحداث منذ بدايتها، فوصفت الوضع بكلمة واحدة، قائلة:“مسخرة“.

ناشط آخر واصل سلسلة الانتقادات بقوله:“بغض النظر عن أن هذه الحكومة ستأخذ البلاد إلى الانهيار لكنها ستأخذ معها عون، والتيار الوطني الحر، إلى نهايتهم السياسية بأبشع الطرق“.

وقالت الإعلامية اللبنانية مايا ريدان، هي الأخرى:“بغض النظر عن بعض الأسماء المشهود بكفاءاتها، لما الأحزاب بتسمي  وزراءها في الحكومة كيف يمكن لهؤلاء الوزراء أن يحسبوا مستقلين، وكيف لقراراتهم أن تخرج عن سياسات وهواجس وطموحات من أتى بهم للحكومة، خاصة إذا كانت الحكومة من لون واحد“.

على الجانب الآخر، بدت العديد من التغريدات متفائلة وداعمة للتركيبة الجديدة، حيث كتب الناشط لوريس ”قسطنطين“:“مناسب جدًا للتنمية الادارية، هذه الوزارة يجب أن نعوّل عليها لبناء لبنان الرقمي والحكومة الإلكترونية، ولا شك سيضطلع بدور مالي واقتصادي في مجلس الوزراء واللجان التي ستشكل“.

كما غرد الإعلامي اللبناني بسام أبو زيد:“الحكومة الجديدة غابت عنها كل الوجوه القديمة لا سيما تلك التي أُطلق عليها لقب ”استفزازية“ وفي هذه الحكومة وجوه أعرفها، وأعرفها جيدًا وهي وجوه ناجحة في مناصبها ومهامها، والمهم ألا تتدخل السياسة في عملهم كي نرى نجاحهم في القطاع الخاص في القطاع العام“.

وأصدر الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الثلاثاء، مرسومًا قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، بعد حوالي 3 أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.

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