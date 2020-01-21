صحيفة سورية تزعم مشاركة الجعفري بحفل سعودي رسمي

زعمت صحيفة ”الوطن“ السورية، التي تعرف نفسها بأنها مستقلة، أن مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، شارك في حفل تلبية لدعوة من مندوب السعودية في الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي.

وأوضحت الصحيفة شبه الحكومية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الحفل أقيم على شرف وزير الدولة السعودي، فهد بن عبد الله المبارك، تحضيرا لرئاسة السعودية الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين.

ولم تذكر الصحيفة تاريخ ومكان الحفل، لكنها عنونت خبرها بعبارة ”الرياض تمد يدها صوب دمشق“، وأشارت إلى أن المعلمي والوزير المبارك التقيا بالجعفري خلال الحفل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين السعوديين عبروا خلال هذا اللقاء عن قناعتهم بأن ما جرى بين دمشق والرياض كان بمثابة سحابة صيف ويجب أن يمر، مشددين على العلاقات الأخوية التي طالما جمعت بين سوريا والسعودية.

واعتبارا من مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2019، أصبحت السعودية أول دولة عربية تتولى رئاسة مجموعة العشرين، وستستضيف المملكة قادة العالم في قمة دولية تعقد بالرياض في 21 و22 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.