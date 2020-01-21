العراق.. عبد المهدي يوعز بفتح تحقيق بشأن استهداف سفارة أمريكا بالصواريخ

أوعز رئيس حكومة تسيير الأعمال، عادل عبدالمهدي، يوم الثلاثاء، بفتح تحقيق بشأن استهداف السفارة الأمريكية، ليلة أمس، بالصواريخ.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، عبدالكريم خلف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن ”عبد المهدي أدان بأشد العبارات استهداف السفارة الأمريكية بثلاثة صواريخ، واعتبر ذلك جريمة تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق“.

وأضاف خلف أن عبدالمهدي ”وجه قيادة عمليات بغداد والجهات ذات العلاقة إلى إجراء تحقيق فوري بالحادث وملاحقة الجناة“.

وأكدت مصادر عراقية مطلعة لـ“إرم نيوز“ سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط السفارة الأمريكية في بغداد، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، دون وقوع إصابات.

وهذا الهجوم هو الرابع من نوعه الذي تتعرض له السفارة الأمريكية الموجودة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.