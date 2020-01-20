قتلى وجرحى بانفجار قنبلة في حفل زفاف شرقي الخرطوم

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لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 70 آخرون بينهم أطفال بإصابات مختلفة إثر حادث انفجار قنبلة يدوية في حفل زفاف بمنطقة ”الشقلة“ بضاحية الحاج يوسف في شرق العاصمة الخرطوم. وتعود تفاصيل الحادث بأن ألقى شخص قنبلة يدوية داخل صيوان مناسبة زواج ما أسفر عن مقتل 7 وإصابة العشرات. وأفاد شهود عيان لـ ”إرم نيوز“ أنهم شاهدوا…