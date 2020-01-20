بينهم عنصرا أمن.. 6 قتلى في احتجاجات بغداد وكربلاء

قال مصدران طبيان إن متظاهرين اثنين قتلا في بغداد وكربلاء، وسط العراق، ليرتفع عدد قتلى احتجاجات اليوم الإثنين إلى 6 أشخاص.

وقال مصدر في دائرة الطب العدلي بكربلاء، طالبا عدم نشر اسمه، إن ”متظاهرا قتل جراء إصابة بالرصاص الحي في مدينة كربلاء“.

وقتل المتظاهر عندما أطلقت قوات الأمن النار على محتجين في حي البلدية وسط كربلاء، وفق شهود عيان.

وفي بغداد، قال مصدر طبي في دائرة صحة بغداد: إن أحد المتظاهرين قتل مساء اليوم الإثنين نتيجة إصابته بالرصاص الحي.

وبحسب شهود عيان، فإن المتظاهر قتل برصاص قوات الأمن في ساحة الطيران القريبة من طريق محمد القاسم السريع وسط بغداد.

وارتفع بذلك عدد القتلى إلى 6 أشخاص، حيث قتل في وقت سابق متظاهران في بغداد، واثنان من أفراد الشرطة في البصرة جنوبي البلاد، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وصعّد المتظاهرون، اليوم الإثنين، من احتجاجاتهم بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

ويأتي التصعيد استجابة لدعوات نشطاء في ذي قار، كانوا قد أمهلوا الحكومة أسبوعًا ”انتهى اليوم الإثنين“؛ للاستجابة لمطالبهم.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 509 قتلى فضلاً عن آلاف الجرحى، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء استند إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 من شهر ديسمبر/كانون الأول للعام الماضي؛ جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.