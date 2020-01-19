تصاعد الاحتجاجات في مناطق مختلفة بالعراق

تصاعدت الاحتجاجات في مناطق عدة في العراق مساء الأحد، حيث أقدم محتجون على إغلاق طرق رئيسية تربط محافظات الجنوب بالعاصمة بغداد.

وشهدت مدينة الكوت في محافظة واسط، احتجاجات تخللها إحراق للإطارات المشتعلة وإغلاق جميع الطرق الرئيسة.

وشنت قوات الأمن العراقية حملة اعتقالات واسعة في كربلاء، التي شهدت الأحد احتجاجات عنيفة، وسط أنباء عن استخدام الأمن للرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ما أسفر عن وقوع إصابات.

العراق .. تصعيد الاحتجاجات

كما أحرقوا الإطارات في الشوارع تنديدا بعدم الاستجابة لمطالب المظاهرات الاحتجاجية لتشكيل حكومة مؤقتة تمهد لإجراء انتخابات عامة جديدة …#احتجاجات #العراق_ينتفض #العراق https://t.co/VvomEVqqks pic.twitter.com/nwrWsOT8sE — منظمة مجاهدي خلق (@Mojahedinar) January 19, 2020

وفي بغداد، استخدمت قوى الأمن الرصاص الحي ضد المتظاهرين في ساحة المطار، كما حاصر محتجون وزارة التعليم، واستخدم الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بساحة التحرير.

وقالت تقارير نقلا عن شهود عيان، إن التعامل الخشن مع المتظاهرين في بغداد، أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة أكثر من 17 شخصا.