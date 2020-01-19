مقتدى الصدر يطالب برئيس حكومة ”غير جدلي“ في العراق

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، يوم الأحد، الكتل السياسية إلى اختيار مرشح ”غير جدلي“ لرئاسة الوزراء، وذلك بالتزامن مع انتهاء ”مهلة الناصرية“.

وقبل أسبوع أعلنت ساحة التظاهر الرئيسة في محافظة ذي قار، مهلة للكتل السياسية تنتهي يوم الاثنين، لاختيار شخصية لرئاسة الحكومة، وأيدتها ساحات الاعتصام الأخرى فيما بات يعرف بـ“مهلة الناصرية“.

وقال الصدر في تغريدة على“تويتر“: ”أحترم قرار التصعيد الذي اتخذه الثوار، وأتمنى أن يلتزموا بالسلمية وعدم الإضرار بأمن الشعب وتعريض البلاد لحرب أهلية طاحنة“.

وأضاف: ”أحترم قرار الحكومة إن وجدت في التصدي للمخربين وأعمال الشغب، لكن يجب التمييز بين السلميين والمخربين.. كما يجب عدم زج الحشد الشعبي في التصدي لهم فهذا يسيء لسمعتهم“.

وشدد الصدر على ”الإسراع في اختيار مرشح غير جدلي وتقديمه إلى رئيس الجمهورية ليتم تكليفه بتشكيل حكومة، وكفاكم أيها السياسيون مماطلة وكفاكم صراعًا من أجل المغانم فشعبكم وعراقكم في خطر“، مبينًا أن ”أمنيتنا الإصلاح والسيادة.. لا شرقية ولا غربية.. ثورة ثورة إصلاحية“.

ويطالب المحتجون في العراق بتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد، وتشرّع قانونًا جديدًا للانتخابات، بعد حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، وصولًا إلى مرحلة إجراء التعديل الدستوري من قبل البرلمان الجديد.

كما يطالبون بالاستجابة التامة للمطالبات الشعبية، والمتمثلة بتشكيل حكومة مؤقتة، وتشريع قانون انتخابات، وفق مواصفات محددة، وإجراء انتخابات مبكرة، وإقصاء أغلب القوى والأحزاب الحالية من المشهد السياسي في البلاد.