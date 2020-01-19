إسرائيل تنشر منظومة تكنولوجية لكشف ”الأنفاق“ على الحدود مع لبنان

بدأت إسرائيل، اليوم الأحد، وضع بنية تحتية تكنولوجية لكشف حفريات تحت أرضية على الحدود الشمالية مع لبنان، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر ”تويتر“: ”تبدأ الأعمال اليوم في منطقة مسغاف عام في مقابل قرية #عديسة، حيث من المخطط أن تتوسع إلى مناطق أخرى على طول الحدود مع لبنان وفقا للحاجات العملياتية ولتقدير الوضع، جميع النشاطات ستتم على الجانب الإسرائيلي من الحدود“.

وزعم أدرعي أن جيش الاحتلال ”كشف وأحبط قبل عام وخلال حملة درع الشمال الأنفاق الستة الخارقة للحدود التي قام حزب الله بحفرها“، مدعيا أن تلك الحملة ”تمكنت من إزالة قدرة فريدة قام حزب الله بإنشائها على مدار أعوام واستثمر فيها موارد هائلة“.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الخطوة الإسرائيلية ليست نتيجة اكتشاف معلومات جديدة عن أنفاق، زاعما أن ”الحديث عن خطوة وقائية وبمثابة ورقة أمان“، إذا كُشف عن نشاط تحت أرضي آخر سيتم إحباطه مثلما حدث حتى الآن.