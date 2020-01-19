قوات تركية تقتل مواطنة سورية لدى محاولتها دخول تركيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات حرس الحدود التركي أقدمت على قتل مواطنة سورية من أهالي بلدة معرشورين بريف معرة النعمان الشرقي، أثناء محاولتها العبور باتجاه الأراضي التركية من منطقة دركوش الحدودية غرب مدينة إدلب.

يأتي ذلك في إطار استمرار ما يعرف بـ “الجندرما” التركية باستهداف المدنيين السوريين الباحثين عن منطقة آمنة من القصف الروسي والسوري، بعد أن أجبرتهم العمليات العسكرية على الخروج من مناطقهم.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين قضوا برصاص قوات ”الجندرما“ التركية منذ انطلاق الثورة السورية إلى 442 مدنيا، من بينهم 77 طفلا دون الثامنة عشرة، و44 مواطنة فوق سن الـ18.